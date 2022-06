Hij wil snel duidelijkheid: Dries Mertens bereid om helft loon in te leveren, bal ligt in kamp Napoli

Serie AZou hij stilaan piekeren over zijn toekomst? Het is nog altijd niet duidelijk of Dries Mertens (35) bij Napoli blijft. Zelfs nu hij de helft van zijn loon wil afgeven.

Een goed glas wijn. Lekker eten, zwoel weer. Na zijn passage op Werchter Boutique geniet Dries Mertens nu van een welverdiende vakantie op Ibiza, samen met vrouwlief Kat en zoontje Ciro. De batterijen opladen na een slopend seizoen. Een foto op Kats Instagram-verhaal toont een gelukkig man. La vita è bella.

Dries Mertens en Kat Kerkhofs genieten van hun vakantie op Ibiza.

Maar zorgeloos is hij niet.

Mertens tast nog steeds in het duister als het over zijn toekomst gaat. Blijft hij bij Napoli? Of moet hij na negen jaar een nieuwe club zoeken? Binnen exact één week loopt zijn contract af...

“Ik dacht dat ik zou blijven bij Napels, maar er is nog geen aanbieding gekomen. Het is vreemd dat ik zo lang moet wachten. Ik snap het niet zo goed”, vertelde Mertens eerder deze maand tijdens de Nations League-break bij de Rode Duivels.

Aan de situatie is tot dusver weinig veranderd. De contractbesprekingen slepen aan, Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis speelt het hard. Niet voor het eerst, overigens. Twee jaar geleden had Mertens’ verlenging al heel wat voeten in de aarde. Nochtans weet ook De Laurentiis dat de Rode Duivel zijn club nog van dienst kan zijn. Dat bewees de 35-jarige aanvaller afgelopen seizoen, waarin hij schipperde tussen bank en basis maar met 13 goals wel de vice-topschutter werd na Victor Osimhen.

“Alles hangt van hemzelf af”, verhoogde De Laurentiis de druk. “Kiest hij voor het geld, of voor het privilege om in Napoli te blijven wonen? Het is voor ons als club niet het moment om gekke voorstellen te doen.”

Een duidelijke boodschap. De flamboyante voorzitter wil alleen verlengen als Mertens fiks inlevert.

Helft van jaarsalaris

Iets wat de nuchtere Rode Duivel ook beseft. Hij is bereid om toegevingen te doen, tot op een bepaalde hoogte. Aangezien het aan de clubzijde windstil bleef, heeft Mertens Napoli nu zelf een voorstel gedaan. Hij wil de helft van zijn jaarsalaris - op dit moment zo’n 4,5 miljoen euro - afgeven om te kunnen bijtekenen. Afwachten of Napoli overstag gaat. Zo niet liggen er andere clubs op de loer. Mertens werd al in verband gebracht met AS Roma, Lazio en Valencia. Maar zijn voorkeur is gekend: in Napels blijven. Zo zei hij in de Italiaanse krant Corriere dello Sport: “Ik jaag niet op dollars, deze stad is genoeg voor mij. Hier zal ik altijd miljonair voor het leven zijn.”

Volledig scherm © NurPhoto via Getty Images

Mertens en Napoli groeiden de voorbije jaren uit tot een ‘match made in heaven’. De stad en club hebben zijn hart veroverd. En vice versa. Mertens en zijn gezin - Kat, Ciro en hond Juliette - zijn er thuis. Hij wordt er op handen gedragen. Pronkt er zelfs op muurschilderingen. Clubtopschutter aller tijden. Diego Armando Maradona voorbij. De kaap van de 150 goals intussen ook in het vizier - Mertens zit nu aan 148.

Als hij die mijlpaal wil bereiken, zal er binnenkort witte rook moeten komen. Hij snakt naar duidelijkheid. Liever vandaag dan morgen.

Binnen twee weken trapt Napoli de voorbereiding op het nieuwe seizoen af.

Met of zonder Mertens op het trainingsveld? De bal ligt meer dan ooit in het kamp van Napoli.

Volledig scherm © REUTERS