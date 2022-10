“Hij moet meer doen”: Milan-coach Pioli scherp voor zwak ingevallen De Ketelaere

Livios Het licht aanlaten is niet voldoende: hoe kan je wél een woningin­braak vermijden (zonder je energiefac­tuur de hoogte in te jagen)?

Wist je dat er in België bijna 100 woninginbraken per dag plaatsvinden? Er zijn nochtans vier soorten maatregelen die je kan treffen om de kans op inbraak zo klein mogelijk te houden. Het licht laten branden is er één, maar het is zeker niet de enige (of beste) manier. Bovendien zal je het effect hiervan ook zien op je energiefactuur. Wil jij gangsters echt te slim af zijn? Speel dan in op hun zwaktes. Bouwsite Livios legt uit welke dat zijn.

19 oktober