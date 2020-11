Het trainingsbeest in ‘leeuw’ Zlatan Ibrahimovic: “Soms ga ik even op hem staan. Gaat-ie gewoon door met push ups”

Serie A Cristiano Ronaldo gaat nadenken over toekomst: “De fans eisen meer, we moeten de verwachtin­gen waarmaken”

9 augustus Cristiano Ronaldo gaat na de uitschakeling in de Champions League nadenken over zijn toekomst. De Portugese sterspeler werd met Juventus al in de achtste finales uitgeschakeld door Olympique Lyon.