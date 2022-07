“Grazie Dries”: sprookjeshuwelijk tussen Mertens en Napoli is over en uit, nu voorzitter en club ‘m bedanken en het beste wensen

Dries Mertens is de voorbije dagen in Leuven gespot. Hij beult zich in afwachting van een nieuwe club af op het Sportkot. Zoals de kaarten nu liggen, lijkt een verlengd verblijf bij Napoli geen optie meer. Toenaderingspogingen zijn op niets uitgedraaid. Na negen jaar zwaait nu ook de voorzitter van de Italiaanse club zijn ‘zoon’ uit.

“Aan de ene kant bedankte ik hem voor alles wat hij ons heeft gegeven. Met al die buitengewone doelpunten. Maar aan de andere kant moet ik jonge spelers kopen om het team opnieuw te lanceren. Zelfs toen we de cyclus negen jaar geleden veranderden en toen Mertens arriveerde, waren de fans teleurgesteld. Deze club slaagt er altijd in om belangrijke spelers te laten groeien. Misschien hebben we geluk. Of misschien weten we hoe het moet.”