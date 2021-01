Goal nummer 759: Cristiano Ronaldo op één doelpunt van legendarische titel topschutter aller tijden

Serie ADe teller dikt aan. Met de 3-1 in blessuretijd tegen Sassuolo nam Cristiano Ronaldo alle twijfels weg. Goal nummer 759 uit zijn illustere carrière op club- en internationaal niveau. Ronaldo had daar 1.037 matchen voor nodig. CR7 komt zo op gelijke hoogte van de legendarische Josef Bican, een Oostenrijks-Tsjechische aanvaller die voor en na Wereldoorlog II vooral scoorde voor Slavia Praag. Hij klokte af op 759 officiële goals en is zijn titel van topschutter aller tijden ongetwijfeld snel kwijt.

Defrel had na de opener van Danilo nog gelijkmaakt, maar via de 2-1 van Ramsey was Juventus weer op voorsprong geklommen. In minuut 92 was er het moment van Cristiano. Op een lange bal van Danilo veegde hij zijn zwakke match weg. Ideale controle en vervolgens de knappe afwerking in de verste hoek. Juve zet zo zijn inhaalrace verder. Als het zijn inhaalduel wint, komt het tot op één punt van Inter en vier van leider AC Milan. Dan toch nog op weg naar een tiende scudetto op rij?

Voor Ronaldo (35) betekende de goal een nieuwe mijlpaal. Vorige week ging hij met een dubbel tegen Udinese voorbij de 757 officiële goals van Pele. Al is dat laatste een getal dat door velen betwist wordt. Niet in het minst door de 80-jarige Pele zelf. Volgens de legende scoorde de aanvaller van Santos meer dan 1.000 goals, maar daar zou ook menige goal in onbeduidende oefenmatchen bijgeteld zijn. Er was daar de voorbije week nog een virtueel relletje rond: Pele zou via Instagram betwist hebben dat hij dat record kwijt is, waarna hij later in een officieel statement stelde dat hij de titel van topschutter aller tijden echt niet langer claimt.

Volledig scherm Josef Bican © rv

En ook over het officiële aantal van ‘Pepi’ Bican bestaan er twijfels. Zo zijn er bronnen die stellen dat de in Wenen geboren speler, die voor Oostenrijk speelde op het WK 1934 in Italië maar dan overstapte naar zijn ‘adoptieland’ Tsjechië, 805 goals heeft. 779 in clubverband en 26 in interlands. In zowaar slechts 530 matchen, goed voor een gemiddelde van 1,52 goals per match. Alleen luidt de vraag in welke mate van accuraatheid die cijfers toen werden bijgehouden.

