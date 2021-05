Geweldige bekroning: Romelu Lukaku verkozen tot ‘MVP’ van de Serie A

Lukaku trof dit seizoen 24 keer raak in de Serie A, en moet in de topschutterstand alleen Cristiano Ronaldo met 29 stuks voor zich dulden. De 28-jarige Rode Duivel was ook goed voor tien assists. “Een atletische suprematie, technisch uitstekend en een leidersmentaliteit”, omschrijft de organisatie ‘Big Rom’.

Chelsea?

Of Lukaku in Italië blijft is nog maar de vraag. Chelsea wil er straks absoluut een topspits bij en heeft Lukaku op de lijst. ‘Big Rom’ focust zich eerst op het EK. Daarna wil hij zich pas over zijn toekomst buigen. Ondertussen zet Inter ook alles op alles om hem te overtuigen te blijven. Lees er HIER meer over!