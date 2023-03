Geblesseerde Nainggolan de hemel ingeprezen door SPAL-preses, maar controverse blijft: "Radja is een crimineel”

De controverse houdt aan. Op z’n 34ste verandert ook de Serie B Radja Nainggolan niet meer. Verguisd voor de ene, bejubeld door de andere. “Wat een beest, nog steeds. Een leider op en naast het veld”, vindt zijn huidige voorzitter Joe Tacopina. Walter Sabatini, ex-sportief directeur van AS Roma, zet hem dan weer weg als een crimineel. In eigen land riskeert de momenteel gekwetste Nainggolan een jaar rijverbod nadat hij in oktober betrapt werd op rijden zonder geldig rijbewijs.

Radja Nainggolan is met SPAL in de Serie B nog steeds in een degradatiestrijd verwikkeld. Dat ligt - volgens voorzitter Joe Tacopina - alles behalve aan ‘Il Ninja’. Hij prijst “de voorbeeldfunctie” die Nainggolan opneemt. “Radja is ongelofelijk. Ik kende zijn reputatie van topvoetballer die naast het voetbal soms compleet uit de bocht gaat, maar daar hebben we hier nog niets van gemerkt”, zegt Tacopina in een Italiaanse voetbalpodcast.

Quote Wanneer Nainggolan op de bal trapt, vliegt die zoals een puck in het hockey weg met een snelheid van 160 km/u.” Joe Tacopina

“Hij is een voorbeeld voor iedereen, een leider op en naast het veld. Je ‘voelt' zijn aanwezigheid. Zijn kwaliteiten als voetballer staan ook buiten kijf. Vergelijk je hem met andere spelers uit de Serie B, lijken dat wel twee verschillende soorten voetballers te zijn. En daarmee wil ik de Serie B-speler geen onrecht aandoen. Maar het is ongelofelijk hoe scherp hij op zijn leeftijd nog staat. Radja is een beest. Wanneer hij op de bal trapt, vliegt die zoals een puck in het hockey weg met een snelheid van 160 km/u.”

“En in de kleedkamer staat hij voor iedereen paraat, is hij altijd aan het praten met de jongeren of gaat hij na de training iets eten met hen. Mooi om te zien. Zo was er speculatie als zou Nainggolan na het recente ontslag van De Rossi hier ook vertrekken omdat ze erg close waren. Dat maakte hem zo kwaad, dat hij de verspreiders van die geruchten op de sociale media wegzette als ‘idioten’.”

Verrekking in de kuit

Zonder Nainggolan pakte SPAL het voorbije weekend een belangrijke zege thuis tegen Cittadella (2-1), nadat de middenvelder de week ervoor in de thuismatch tegen leider Frosinone bij de pauze gekwetst in de kleedkamer bleef. Het verdict: een verrekking in de rechterkuit en twee weken lappenmand. Hij speelde tot dusver vijf matchen in de Serie B, waarin hij één keer scoorde.

Quote Als je zeven of acht glazen voor Nainggolan zet, drinkt hij ze allemaal leeg. Een voor een. Voor hem is het leven een spel. Walter Sabatini

Maar in de laars kan je met Radja Nainggolan ook nog altijd goedkoop scoren in de media. Zie Walter Sabatini, ex-voetballer en van 2011 tot 2016 sportief directeur bij AS Roma toen Nainggolan er voetbalde. In ‘La Gazzetta dello Sport’ slaat en zalft hij. “Eerlijk gezegd hou ik van hem als van een zoon, maar hij is een delinquent! Als je zeven of acht glazen voor hem zet, drinkt hij ze allemaal leeg. Een voor een. Voor hem is het leven een spel. Maar diep van binnen is hij een goed mens”, luidt het in een videoboodschap.

“Nainggolan is een excentriekeling, een gek, en zijn teamgenoten hadden hem moeten begrijpen en hem meer moeten helpen. Sommigen waren jaloers en afgunstig omdat Radja altijd alles kreeg wat hij wilde, maar op het veld is hij een topspeler. Wat ik hem bij Roma heb zien doen, heb ik bij andere spelers niet gezien.”

Nainggolan belandde dit seizoen op een zijspoor bij Antwerp en zag er zijn contract ontbonden. Tot half oktober was hij een vaste waarde in het elftal van Mark van Bommel maar dan werd hij uit de kern gezet na een aantal incidenten. Zo werd hij even opgepakt nadat hij betrapt was op autorijden zonder rijbewijs en werd hij een uur voor de match tussen Standard en Antwerp gefilmd toen hij op de bank aan het vapen was. Eind 2022 werd zijn contract in onderling overleg ontbonden. Nainggolan voetbalde in Italië naast AS Roma ook voor Piacenza, Cagliari en Inter.

