Flauwe invalbeurt van De Ketelaere, Milan blijft steken op 0-0 in Sassuolo

Geen Charles De Ketelaere in de basiself bij Milan vanavond in Sassuolo - Pioli gaf de voorkeur aan Brahim Diaz. De landskampioen trapte de vierde speeldag op gang in het Mapei Stadium, waar met Alexis Saelemaekers één Belg aan de aftrap stond. Onze landgenoot eiste na 20 minuten meteen een negatieve hoofdrol op, nadat hij een strafschopovertreding beging. Gelukkig voor Saelemaekers stopte specialist Maignan de poging van Berardi - Milan haalde opgelucht adem. In een evenwichtige beginfase had Leao al eens net naast de bovenhoek geknald. Halverwege stond het nog 0-0 na een eerder flauwe eerste helft van de Rossoneri.

Na tien minuten in de tweede helft, die weinig beterschap bracht, vond Pioli het welletjes. Hij voerde drie wissels door, onder wie De Ketelaere - Saelemaekers mocht naar de bank. Het duurde even vooraleer de ex-Clubspits zijn draai vond. Pas rond minuut zeventig leverden zijn eerste acties meteen op kansen op, maar Leao trapte van dichtbij over de bal. Pioli haalde al snel Giroud naar de kant, CDK werd als diepste spits uitgespeeld. Milan zocht naar een bevrijdend doelpunt, maar voetbalde nauwelijks kansen bijeen. Eén keer claimde CDK ten onrechte een strafschop nadat hij door Lopez, weliswaar té licht, werd aangepakt.

Milan bracht uiteindelijk te weinig in Sassuolo om de overwinning te pakken. De Rossoneri kreeg nauwelijks kansen en mocht Maignan bedanken na zijn strafschopredding. De invalbeurt van De Ketelaere, zijn zwakste optreden tot dusver, bracht er geen verandering in. Milan speelt zo een tweede keer gelijk in vier wedstrijden. Dit weekend wacht de topper en derby tegen Inter.

