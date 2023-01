Ex-ploegmaat Baggio na dood Vialli: “Doping is er altijd geweest. Ik ben bang, het overkomt te veel spelers”

“Ik heb prachtige herinneringen aan Gianluca. Hij was een echte persoonlijkheid in de kleedkamer die de jonge spelers met woord en daad bijstond. Ik was 21 jaar toen ik met hem samenspeelde... altijd hadden we even een leuke babbel. Hij heeft ons te vroeg verlaten.” Natuurlijk had Dino Baggio, die zelf bij de Azzurri en onder andere Juventus, Inter, Parma, Lazio en Blackburn speelde, mooie woorden over voor Vialli.

Maar de middenvelder waarschuwde ook. “ We moeten de exacte stoffen onderzoeken die we in die tijd hebben ingenomen. Want doping is er in mijn tijd (de jaren ‘90, nvdr) altijd geweest. Daarom is het belangrijk dat we weten wat bepaalde supplementen in de loop van de tijd met een lichaam kunnen doen. Waren die wel goed? Werden die afgebroken of zijn die in ons lijf gebleven? Ik ben ook bang hoor, het overkomt te veel spelers. Kijk onlangs ook naar Sinisa Mihajlovic. Als we aan Vialli denken, moeten we ook nadenken over deze gevolgen.”