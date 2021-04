Enkel wachten op de kroning van Lukaku I: waren andere Rode Duivels ooit zo belangrijk in een titelstrijd?

In mei is het tien jaar geleden. Op 21 mei 2011 schreef ene Eden Hazard de laatste bladzijde van een sprookje. In het Parc des Princes vierde Lille OSC zijn eerste landstitel in de Ligue 1 in 57 jaar – zeven dagen eerder hadden ze ook al de beker gewonnen. In die race naar de historische dubbel was een goochelende Belg van 20 smaakmaker.