Emotionele Mertens laat tranen vrije loop na fantastische goal waarmee hij clubrecord evenaart

‘t Werd een doelpuntenrijke avond in het Stadio Diego Armando Maradona. Met Napoli en Lazio ook twee toppers tegenover elkaar, al staan ze pas respectievelijk vijfde en zesde in de Serie A. De zege was dus meer dan welkom in beide kampen.

Makkelijke en belangrijke zege voor Napoli vanavond tegen Lazio (5-2), waarin Dries Mertens andermaal de aandacht naar zich toetrok. Nadat de Rode Duivel de assist gaf voor de 2-0, legde hij enig mooi de 4-0 tegen de touwen. Mertens toonde zich bijzonder emotioneel - hij liet de tranen de vrije loop en wees richting de hemel. Of dat te maken had met de evenaring van een record - Mertens scoorde zijn 102de Serie A-goal voor Napoli en kwam daarmee op gelijke hoogte met Antonio Vojak - is nog onduidelijk. Voor Mertens was het zijn negende van het seizoen, in totaal scoorde hij nu 135 keer voor zijn club. Napoli boekte een belangrijke zege, die hen als vijfde in de stand op twee punten van Atalanta en Juventus volgt - twee clubs die voorlopig nog naar de Champions League mogen.