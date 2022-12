Een van de moedigste coaches van de afgelopen jaren: hoe leukemiepatiënt Sinisa Mihajlovic Bologna bleef trainen tussen de chemo door

Rode Duivels EXCLUSIEF. Charles De Ketelaere opvallend nuchter na vele lof die hij kreeg: “Ik weet dat ik nog veel moet leren”

Bijna twee maand zit Charles De Ketelaere nu bij AC Milan, hoog tijd om even te gaan zitten met VTM-analist Gilles De Bilde en terug te blikken op zijn overgang. De Rode Duivel had het onder meer over hoe de buitenwereld zijn toptransfer percipieerde en over het feit dat hij voor zijn nieuwe team nog niet kon scoren.

