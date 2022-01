Dries Mertens solliciteert met goal en assist voor nieuw contract, maar Napoli-coach is duidelijk: “Dan moet hij voorwaarden van club aanvaarden”

Serie AZo solliciteer je dus voor een nieuw contract: Dries Mertens scoorde gisteren z'n 144ste doelpunt in het truitje van Napoli en gaf ook nog eens een assist. Rode lantaarn Salernitana ging eraan met 4-1. “Als ik belangrijk ben voor de club, houden ze me hopelijk hier", klonk het gisteravond nogmaals. Coach Spalletti is echter duidelijk: “Als hij wil blijven, is het aan de voorwaarden van de club.”

Dries Mertens begint weer helemaal zijn draai te vinden bij de Partenopei. Met zijn penaltygoal gisteren tegen Salernitana, dat nog net voldoende gezonde spelers bij elkaar kreeg om toch naar Napels te trekken, zit de 34-jarige Rode Duivels intussen alweer aan zes competitiegoals. Met z'n twee doelpunten in de beker en Europa League erbij scoorde 'Ciro' in totaal al 144 goals in het truitje van Napoli. Al 23 meer dan Marek Hamsik in de all time ranking.

Napolitaan Lorenzo Insigne, die gisteren ook raak trof vanaf de stip, evenaarde Diego Maradona dan weer met z'n 115de goal. Mertens gunde het hem wel. Insigne trekt in juli toch naar de MLS: zijn avontuur bij Napoli zit er dan op. “We moeten hem dankbaar zijn”, zei de Leuvenaar. “We zijn wat triest dat Lorenzo ons straks verlaat, maar we vergeten nooit wat hij in elf jaar tijd voor de club heeft betekend.”

Het blijft ook afwachten welk pad Mertens na dit seizoen kiest. Hij streek in juli 2013 neer in de Italiaanse stad, maar over vijf maanden loopt zijn contract af. Napoli heeft geen zin om hem weer 15 miljoen euro per jaar te betalen. Mertens zelf heeft wel zin in een verlengd verblijf en dus, zo zei hij in een interview met 'Corriere dello Sport', zal hij zoveel mogelijk scoren om voorzitter Aurelio De Laurentiis te overtuigen: “Hoe meer doelpunten ik maak, hoe meer hij zal begrijpen dat het de moeite waard is om mij te laten bijtekenen.”

“Dat was natuurlijk een grapje”, zei Mertens gisteren, die na 65 minuten naar de kant werd gehaald. “Maar ja, als ik belangrijk ben voor de club, houden ze me hopelijk hier.”

Voorlopig zaten Napoli en Mertens nog niet samen voor onderhandelingen. De Italianen hebben wel een optie om zijn contract te verlengen met één jaar, maar zover kan het enkel komen als ze de Champions League halen.

Voorwaarden van de club

Luciano Spalletti werd gisteravond door de Italiaanse pers aangesproken op Mertens’ situatie. “We hebben een voorzitter die reeds getoond heeft de wil te hebben om een zo sterk mogelijk team te bouwen. Hij staat in voor de contracten en eventuele verlengingen ervan. Als een speler wil blijven, dan zal hij de voorwaarden van de club moeten aanvaarden.” Duidelijke taal.

Maar Mertens is dus nog niet klaar om vaarwel te zeggen tegen Napels en zijn appartement in het Palazzo Donn’Anna, met fantastisch uitzicht over de baai van Napels, te verlaten. “Dit is mijn thuis, mijn ideale plek. Ik jaag niet op dollars. Deze stad is genoeg voor mij. Hier zal ik altijd miljonair voor het leven zijn.”

Mertens solliciteerde alvast nog wat nadrukkelijk naar een nieuw contract. Komen ze er ook financieel uit?

