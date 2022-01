Dries Mertens: “Ik kies niet voor dollars, wel voor Napels. Hier ben ik miljonair voor het leven”

Serie ANiets dat zijn band met Napels en SSC Napoli kapot krijgt. Ook geen eigenzinnige voorzitter, die niet meteen van plan lijkt de eenzijdige optie te lichten en Dries Mertens ook na komende zomer te houden. “Ik weet dat er twee wegen zijn, waarvan eentje een afscheid is”, zegt de Rode Duivel (34) in ‘Il Corriere dello Sport’. “En ik weet dat iedereen in huize Mertens dan in tranen zal uitbarsten.”

143 goals. And counting. ‘Il Corriere’ vergelijkt die goals met meesterwerkjes die uit een Vlaamse kunstgalerij zijn gescheurd. Topschutter aller tijden van de club. Koning van het San Paolo. Ereburger van de stad. Dries werd ‘Ciro’. Neen, Dries Mertens is nog niet klaar om Napoli en zijn appartement in het Palazzo Donn’Anna, met fantastisch uitzicht over de baai van Napels, te verlaten. “Dit is mijn thuis, mijn ideale plek”, benadrukt Mertens in het interview meerdere keren zijn liefde voor de club en de stad. “Ik jaag niet op dollars, deze stad is genoeg voor mij. Hier zal ik altijd miljonair voor het leven zijn.”

En de liefde is altijd wederzijds geweest. In tegenstelling tot zijn relatie met Kat Kerkhofs, kende de band met zijn club nooit een (echte) crisis. Geadopteerd door Napels zoals Dries en Kat zelf straathond Juliette adopteerden. Het hielp dat ze snel wisten voor elkaar gemaakt te zijn. Waarna Mertens er zelf de eigen weg heeft uitgestippeld. Geen show of louter uiterlijk vertoon, maar echt liefde. Na negen jaar heeft hij nu nog één wens - de krant ziet hem die op papier geschreven boodschap zelfs al per fles in het water in de baai gooien. Of hij niet mag blijven in Napels. Mertens: “Ik hoop dat dit mijn laatste voetbalpodium is.”

Nog warmer nest

Maar Mertens is realist. In het voetbal heersen dikwijls andere wetten dan die van de emotie, en al zeker in de hardvochtige wereld van Aurelio De Laurentiis. “Ik weet dat er twee wegen zijn en eentje daarvan is die van het afscheid. Mocht dat straks het geval zijn, weet ik ook zeker en vast één ding: dat iedereen in het huis Mertens zal huilen. Ik, Kat, zelfs de baby - geloof me. Ik ben hier een gelukkig man en mijn familie ook. Maar je moet realistisch en zakelijk zijn: Napoli heeft me straks misschien niet meer nodig. Ik hoop natuurlijk dat dit nog niet voor nu is. Maar als het zover is, zal ik mijn hand uitreiken. Dan zal ik dankbaar zijn dat ik hier de kans heb gekregen om me te tonen aan de wereld. Dat zal ik voor altijd waarderen. Ik ga hier geen enkel moment vergeten.”

Mertens weet wat hem de komende weken en maanden nog te doen staat. Zo goed mogelijk spelen, zo veel mogelijk scoren. “Dan zal De Laurentiis me wel moeten houden. Hoe meer doelpunten ik maak, hoe meer hij zal begrijpen dat het de moeite waard is om mij te laten bijtekenen.”

En dan heeft Mertens nog een extra troefkaart in handen, zo zegt hij zelf. Met een kwinkslag vernoemt hij zijn toekomstig zoontje, dat in maart het warme nest Mertens nog die forse tik warmer moet maken. “In plaats van rond te strooien met geld om een ​​nieuwe spits aan te trekken, geef ik Aurelio de kans om mijn zoon meteen te laten inschrijven. Een jonge spits met een lange carrière voor de boeg... En ik hoef Napels nooit op te geven.”

