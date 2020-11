Dries eert Diego: ook Mertens zorgt na beklijvende minuut stilte voor passend eerbetoon aan Maradona

Serie ALionel Messi deed het met een overhoekse pegel in de winkelhaak, Dries Mertens met een knal van dichtbij tegen AS Roma. En zo eerde ook de topschutter aller tijden van Napoli dit weekend het overleden clubicoon Maradona. Of om het op z’n Italiaans te zeggen: da Dries per Diego.