"Door de hel wordt jouw naam verspreid": Juve-topaankoop Vlahovic warm onthaald door fans ex-ploeg Fiorentina

De burgemeester van Firenze, Dario Nardella, sprak de Fiorentina-supporters toe in de aanloop van het duel met Juventus en het weerzien met Vlahovic. “De rivaliteit, passie en ironie mag er zijn, maar ga alstublieft niet verder. Laten we niet vergeten dat voetbal een spel is dat we op een sportieve manier moeten beleven”, klonk het.

Toch hadden de tifosi van Fiorentina iets in petto voor Vlahovic. Met de afbeelding van de Florentijnse dichter Dante Alighieri verwezen de fans naar de zin: “Por el infierno tu nombre se difunde”, vertaald “Door de hel wordt jouw naam verspreid”. Een zin uit het bekendste werk van Alighieri ‘La divina comedia’, ‘De goddelijke komedie’. Naast die grote tifo viel er ook een spandoek te zien met het opschrift “malvagio traditor”, “slechte verrader”, in het Nederlands.

Daarnaast werd Vlahovic bij elk balcontact uitgejouwd door de thuisfans. Vlahovic was een echte publiekslieveling in Firenze. Met 49 doelpunten in 108 wedstrijden veroverde de jonge Serviër de harten van de Fiorentina-supporters. Zijn vertrek naar rivaal Juventus in de afgelopen wintermercato viel allerminst in goede aarde.

Er werd overigens ook nog gevoetbald gisteren. In de heenwedstrijd van de halve finale van de Italiaanse beker won Juventus met 0-1. In de blessuretijd verschalkte Fiorentina-verdediger Lorenzo Venuti zijn eigen doelman. Vlahovic stond 90 minuten tussen de lijnen. De terugwedstrijd in Turijn staat gepland op 21 april.

Volledig scherm Dusan Vlahovic © Photo News