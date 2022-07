Divock Origi officieel voorgesteld bij AC Milan: “Voel me op dit moment in de vorm van m’n leven”

Divock Origi heeft z'n vuurdoop bij de Italiaanse pers achter de rug. Die waren uiteraard benieuwd naar zijn beweegredenen om naar Milaan te verkassen. “Ik sprak al voor het einde van het seizoen met Milan, maar wou eerst het seizoen goed en wel afwerken met Liverpool. Wat de doorslag voor mij heeft gegeven, was het gesprek met Paolo Maldini (technisch directeur, red.) Hij was één van ‘s werelds belangrijkste voetballers, een voorbeeld. Om door hem, en eigenlijk het hele management gekozen te worden, is een enorme eer.”

Over zijn persoonlijke doelen bleef Origi redelijk op de vlakte. “Ik hoop altijd invloed te hebben, consistent te zijn op trainingen en tijdens wedstrijden, en om belangrijke doelpunten te scoren zodat de fans speciale momenten mogen beleven.” Braafjes, maar correct. Van blessureleed in het verleden wou Origi niet weten. “Van op afstand leek het misschien dat er de laatste jaren veel nadruk werd gelegd op mijn blessures, maar het merendeel van mijn carrière stond ik gewoon op het veld. ‘t Is belangrijk om te leren van blessures, om je lichaam zo te leren kennen. Ik voel me op dit moment in de vorm van m’n leven.”

Het ging ook nog even over Liverpool, waar Origi zich zonder een echte plek als titularis toch een heldenstatuut bij elkaar heeft gevoetbald in die acht jaar. “De club heeft me alles gegeven. Klopp en ik hebben een ongelooflijke tijd gehad, veel gewonnen en ik ben blij dat hij mijn coach was. Ik hoop dat het met Pioli hetzelfde verloopt. Het Italiaanse voetbal is heel tactisch, ik hoop op dat vlak veel bij te leren. Maar mijn ervaring met het fysieke Engelse voetbal kan me zeker ook helpen. M’n afscheid bij Liverpool was emotioneel, maar nu is het tijd voor een nieuw avontuur, en de beste versie van mezelf hier te tonen.”