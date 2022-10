Dessers opent tegen Napoli zijn rekening voor Cremonese, maar zijn doelpunt levert geen puntengewin op

In het begin van de tweede helft zorgde Dessers er in de 47e minuut voor dat alles weer te herdoen was, nadat Matteo Politano de Napolitanen het voordeel had geschonken met een penaltygoal. Giovanni Simeone wiste het doelpunt van Dessers evenwel uit en ook Hirving Lozano en Mathias Olivera deden hun duit nog in het zakje.