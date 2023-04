“De tram reed door rood licht”: Ciro Immobile blijft na zware crash in ziekenhuis, Lazio-spits breekt rib en loopt rugletsel op

Serie A Milaan in overdrive voor ‘la Promessa d’Oro’: hoe de flitsen van De Ketelaere en een aanbeve­ling van De Bruyne de Mi­lan-fans doen dromen

Een hoog voltage. Zijn stroomstoten wakkeren het enthousiasme in Milaan alleen maar aan. De verwachtingen ook. Bij zijn debuut in de basis was Charles De Ketelaere (21) zaterdag meteen goed voor een assist. Relaas van hoe een stad, zijn tifosi en zijn media zich aan de voeten gooien van hun nieuwe blonde God, la Promessa d’Oro. Zelfs Kevin De Bruyne mag zijn zegje doen over hem. Gaat u mee in overdrive?