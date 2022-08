De Ketelaere krijgt chauffeur Zlatan in witte BMW X7 ter beschikking en geeft eerste interview als speler van AC Milan

Serie ACharles De Ketelaere is vanochtend aan zijn eerste werkdag als speler van AC Milan begonnen. Nadat de chauffeur van Zlatan Ibrahimovic hem kwam oppikken in een witte BMW X7, ging het naar de club waar hij nog wat extra testen moest ondergaan. Tussendoor verschenen ook de eerste quotes van CDK als speler van de Italiaans kampioen.

Het is normaal in de eerste dagen bij een nieuwe club. AC Milan stelt een chauffeur ter beschikking die Charles De Ketelaere (21) met een witte BMW X7 overal naartoe voert. Zo ook naar de resterende medische testen deze ochtend en de training deze namiddag. De persoonlijke chauffeur (de man met de pet in bovenstaande video) weet wat het is om sterren rond te rijden. Als Zlatan Ibrahimovic ergens naartoe wil en hij heeft zelf geen zin om te rijden, weet hij de man in kwestie te vinden. Ze zijn al enkele keren samen gefotografeerd.

Bekijk ook. VTM-journalist Jarno Bertho: “CDK vindt mediacircus niet supertof”

Zlatan arriveerde destijds bij Milan zonder wagen - zoals De Ketelaere. De chauffeur rijdt Zlatan niet 24 uur op 24 rond. De Zweedse superster vindt dat een auto hem vrijheid geeft. Vooral op een snelweg durft hij het gaspedaal weleens indrukken. “Iemand heeft me ooit gezegd: ‘Zlatan, je zou beter op een afgesloten circuit gaan racen, zoals in de F1.’ Niets voor mij. Ik zou me een als hamster in een rad voelen. De autostrade is beter. Ik moet kunnen weg scheuren van de mensen. Mijn vlucht.”

Quote Ik heb er altijd van gedroomd om voetballer te worden, maar ik had nooit gedacht dat ik bij een club als Milan zou terechtko­men. Vandaag is dit het geval en ik ben dan ook heel erg trots. Charles De Ketelaere

Intussen zijn op Milan TV ook de eerste kreten van De Ketelaere als speler van Milan verschenen. “Ik heb er altijd van gedroomd om voetballer te worden, maar ik had nooit gedacht dat ik bij een club als Milan zou terechtkomen. Vandaag is dit het geval en ik ben dan ook heel erg trots. Ik had gesprekken met Paolo Maldini en Ricky Massara, zij vertelden me dat ze in me geloofden en dat ze me er absoluut bij wilden. Er was al contact in het begin van het jaar, het heeft allemaal wat aangesleept maar nu ben ik blij dat de deal rond is”, aldus De Ketelaere, die nog eens benadrukte hoe belangrijk familie voor hem is. “Ik deel alles met hen. Ik hoefde hen niet uit te leggen wat dit allemaal betekent. Ze zijn blij voor mij en volgen mij ook in wat ik voor mezelf wil. Ze hebben me nooit verteld wat ik wel en niet moest doen, ik heb altijd mijn eigen pad mogen uitstippelen.”

Bekijk ook. De Ketelaere bekent toch wat “overdonderd” te zijn

CDK gaf ook toe dat hij wel wat inlichtingen over de club had ingewonnen bij collega-Rode Duivel Alexis Saelemaekers. “Hij heeft me uitgelegd wat voor club AC Milan is, hoe gepassioneerd de fans zijn. Met Divock Origi heb ik voorlopig nog niet gesproken”, aldus de aanvallende middenvelder, die net als in Brugge met het nummer 90 op de rug zal spelen. “Ik draag dat nummer al sinds ik klein was, het werd aan mij toegewezen. Ik begon er goed mee te spelen en sindsdien heb ik nooit geen ander nummer meer gehad.”

Besluiten doet de Rode Duivel met een belofte aan de fans van zijn nieuwe werkgever. “Ik beloof dat ik altijd mijn best zal doen, in elke wedstrijd, elke keer ik dit shirt mag dragen. Ik hoop hier prijzen te winnen, maar het enige dat ik kan beloven is dat ik alles zal geven.”

Volledig scherm . © Rv