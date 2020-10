De indrukwekkende blessurebalans van krachtpatser Lukaku: hoe zelfs ‘a freak of nature’ al eens tegenslag heeft

De update van Antonio Conte op zijn persconferentie was er geen. Out voor Parma, geen woord over Real Madrid dinsdag en de nadruk op ‘we zullen geen risico’s nemen’. Na Camp Nou vorig seizoen, door een gelijkaardige blessure, mist Romelu Lukaku wellicht de trip naar het mini-Bernabéu op het oefencomplex van Real. Voorlopig geen jennende tweetjes meer naar Thibaut Courtois, doelman die hij van in de jeugd zo graag klopt. Wel overuren op de verzorgingstafel. Laat hij straks nog een extra kinesist overvliegen om hem bij te staan? Hij had er zo hard naar uitgekeken.

Wat je hem wel moet aangeven. Lukaku is altijd al een speler geweest die nauwgezet met zijn lichaam omspringt. Eigen fitnessroutine, een kok of fysiotherapeut die bij hem inwoont, zijn eigen ozonkamer, voldoende rust. Het is aan zijn blessure-cv te zien. De verrekking in de adductoren is nog maar de negende blessure die hem een wedstrijd of meer doet missen. In een loopbaan van ondertussen 11 seizoenen stond hij nooit langer dan een maand aan de kant. De zwaarste blessure kende hij in zijn tijd bij Everton: scheurtje in de ligamenten van de enkel.