De herontdekking van een filantroop: hoe afwerker Mertens plots weer aangever is

Bij hem geen clichés. Dries Mertens is een van die voetballers die grif toegeeft dat hij naar de cijfertjes kijkt. In de jaargang 2020-2021 staan achter zijn naam 3 wedstrijden, 2 doelpunten, 3 assists en 230 speelminuten. De rekening maken we snel voor u: elke 46 minuten beslissend voor SSC Napoli. Strafste gemiddelde van een Belg in buitenlandse loondienst. Kanonstart. Geen Rode Duivel die maar in de buurt komt. Ook ‘Big Rom’ niet, met zijn vier in vier.