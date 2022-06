De agenda van ‘Big Rom’: Romelu Lukaku zet vakantie even ‘on hold’ voor Inter-deal en neemt weer intrek in luxeappartement

Lukaku tekent ‘s ochtends present op de Olbia Costa Smeralda luchthaven van Sardinië om er op een privévliegtuig te stappen, met de Linate luchthaven, ten oosten van Milaan, als bestemming. Van daaruit is het een kleine twintig minuten rijden naar het Humanitas Rozzano ziekenhuis, waar Lukaku zijn medische en fysieke testen zal afleggen. Als die goed verlopen, wat uiteraard de verwachting is, dan houdt er Lukaku niks meer tegen om te tekenen.

Lukaku zal dit seizoen op huurbasis uitkomen voor de Nerazzurri, die hij een jaar geleden kampioen maakte om vervolgens een toptransfer naar Chelsea af te dwingen. Het voorbije seizoen kon Lukaku echter geen potten breken in Londen. Inter betaalt een huurvergoeding van acht miljoen plus twee miljoen bonussen aan Chelsea.

Nadat de deal morgen helemaal beklonken is, begint het laatste deel van Lukaku’s vakantie. Of hij ook terugkeert naar Sardinië is niet duidelijk. Wel zal hij naast voldoende rust pakken ook de trainingsintensiteit al wat opbouwen. Op woensdag 6 juli begint de voorbereiding bij Inter, maar Lukaku zou als international enkele dagen extra vrijaf krijgen. Hij wordt volgens de Gazzetta dello Sport op zondag 10 juli op de club verwacht.

CityLife appartement

Nog dit: Lukaku zal opnieuw zijn intrek nemen in zijn appartement in het hypermoderne CityLife-complex, ontworpen door de betreurde toparchitecte Zaha Hadid. Daar woonde hij tijdens zijn vorige periode bij Inter met zijn zoontje Romeo. Herinner u ook hoe Lukaku zijn gigantisch bed showde op Instagram of hoe hij wuifde naar buurman en spitsbroer Lautaro Martínez. Ook mama Adolphine heeft er overigens een eigen stekje, in een aparte vleugel verbonden met het appartement van Lukaku. Naast zijn verblijf in CityLife, waar de meeste spelers van Inter wonen, heeft hij ook een appartement in het prachtige Bosco Verticale.