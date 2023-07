“Dat we je hier nooit nog terugzien, Lukaku. Je bent geen echte man”: ook fans Inter keren zich tegen spits

In een officieel statement met de titel ‘berucht afscheid Lukaku’ zijn de fans van de Curva Nord, die traditioneel plaatsnemen achter de goal in het San Siro, bijzonder hard voor hun ex-spits. “Je hebt ons allemaal bedrogen terwijl wij je in moeilijke omstandigheden altijd zijn blijven steunen. Terwijl er met jou werd gelachen, zijn wij achter jou blijven staan. En nu bedank je ons daarvoor met een mes in onze rug. Je verkoopt je ziel louter aan de hoogstbiedende, nadat je meermaals het logo hebt gekust dat voor ons meer waard is dan ons leven. Voor je jezelf een kampioen mag noemen, moet je een echte man zijn. En dat ben je niet. Dat we je hier nooit nog terugzien, Lukaku.”

Volledig scherm Het statement onder de titel ‘berucht afscheid Lukaku’. © instagram cn69_official

Gisteren was er ook al protest van de fans van de Oude Dame aan het Juventus Training Center tegen een mogelijke komst van Lukaku. “Wij willen Lukaku niet”, scandeerden ze. Kreten waar Cristiano Giuntoli, de kersverse technische directeur van Juventus die vandaag officieel voorgesteld werd, blijkbaar niet ongevoelig voor is. Gevraagd naar de optie-Lukaku, is Giuntoli duidelijk. “Lukaku? We zetten in op onze huidige spitsen, Federico Chiesa en ook Dusan Vlahovic. Op hen rekenen we. Zij mogen alleen vertrekken bij een erg interessant bod. Ik heb echt weinig zin om iets te zeggen over Lukaku. Ook niet over die reactie van onze fans. Er is momenteel niets gaande wat betreft Lukaku, dus hoef ik daar ook niet op te reageren.”

Tussen Lukaku en de harde kern van Inter heerste er in het verleden vooral een haat-liefdeverhouding. Toen hij Inter de rug toekeerde om weer voor Chelsea te kiezen en nadien met hangende pootjes terugkwam richting Milaan, kreeg de Rode Duivel een alles behalve warm onthaal. “Laat het duidelijk zijn dat we nooit tégen Lukaku zullen supporteren”, luidde het toen. “Maar we zullen ook niet achter hem lopen kwijlen. We zijn het verraad van Lukaku niet vergeten en zijn nog steeds ontdaan.” Toen Lukaku begin april racistisch bejegend werd in een bekermatch tegen Juventus, stak de Curva Nord hem met veel (vocale) steun weer wel een hart onder de riem. Een geplande tifo (zie foto van schets hieronder) ging alleen niet door omdat hij afgekeurd werd door de autoriteiten.

Volledig scherm © rv

‘La fin’

Romelu Lukaku meldt zich in principe vandaag bij Chelsea, waar hij de komende dagen mee zal trainen met de beloften. De hoofdmacht van The Blues is al weg op Amerikaanse tournee. Waar zijn toekomst ligt, blijft zo erg onduidelijk. Gisteren nog deelde Lukaku foto’s en een uitgebreide video van zijn voorbije vakantie. Opvallend: Lukaku ging recent joggen in... het park van Neerpede - vlak bij het stadion van Anderlecht. “La fin”, “het einde” - staat er ietwat mysterieus te lezen bij de foto’s. Lukaku deelde iets daarvoor ook al een lange video van zijn vakantieperiode. Onder meer Bert Driesen, zijn vaste kinesist bij de Rode Duivels, en oudste zoontje Romeo (4) zijn te herkennen.

KIJK. ‘Het einde’: de uitgebreide vakantievideo van Romelu Lukaku