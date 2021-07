Daan Heymans kleurt roze pagina’s van Gazzetta na eerste doelpunt in oefenpot: “Venezia kan springplank naar nationale ploeg zijn”

Serie ADaan Heymans ruilde de Freethiel van Waasland-Beveren in voor het Pier Luigi Penzo Stadion van Venetië. Onze landgenoot heeft zijn debuut bij de Italiaanse promovendus erop zitten, en krijgt meteen een pagina in de vermaarde Italiaanse sportkrant Gazzetta delle Sport. “Hij scoorde én slaagde er al in om de vragen in het Italiaans te beantwoorden.”

Ondanks een sterk individueel seizoen bij Waasland-Beveren kon Daan Heymans de degradatie niet afwenden. Met 8 goals en 4 assists speelde hij zich wel in de kijker van de Italiaanse tweedeklasser Venezia FC. Twee maanden later heeft onze landgenoot z’n eerste doelpunt beet voor zijn nieuwe werkgever, in een oefenpot tegen Valboite.

Reden genoeg voor Gazzetta dello Sport om Heymans in de spotlights te zetten. “Hij was de eerste buitenlander die scoorde tegen Valboite, en hij slaagde er al in om de vragen in het Italiaans te beantwoorden na twee maanden studeren.” Het werd maar liefst 14-0 op het oefenkamp in San Vito di Cadore. Spits Francesco Forte (ook ex-Waasland-Beveren) pikte 5 doelpunten mee.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Heymans was de eerste aankoop van de Italiaanse club. Venezia wist niet veel later, in de barrages, nog promotie af te dwingen naar de Serie A. Binnen een maand mogen Heymans en co al op bezoek bij het Napoli van Dries Mertens. “Voor mij deed de divisie er niet toe, Venetië was een unieke kans voor mij”, klinkt het. De aanvallende middenvelder woonde de barragematch tegen Cittadella bij. “Ik wilde meteen van de nieuwe realiteit proeven.”

Heymans ziet de Serie A als de perfecte springplank naar de Belgische nationale ploeg. “Nu zijn er nog veel uitzonderlijke spelers, en ze zijn nog jong. Maar ik hoop dat ik me kan aansluiten bij de jongens die het over een paar jaar moeten gaan overnemen.” Gehoord, Roberto Martínez?

Mooie beelden: het doelpunt dat Venezia in de slotseconden promotie bezorgt:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © BELGA