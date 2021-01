“Cristiano Ronaldo en zijn Georgina overtreden Covidregels”, spits riskeert boete van... 400 euro

In de oranje zones van Italië (in de praktijk is dat momenteel bijna het hele land) is het verboden om je eigen regio te verlaten. Sterker nog: burgers mogen alleen hun eigen gemeente verlaten als ze daar een zwaarwegende reden voor hebben, zoals werk of een medische noodzaak. Ook Piemonte, waar de steraanvaller van Juventus met vriendin en zijn vier kinderen in een kapitale villa in de heuvels buiten Turijn woont, is een oranje zone, Valle d’Aosta evenzeer. De politie in die laatste regio is een onderzoek gestart naar Ronaldo’s whereabouts. Hij was gisteravond in elk geval niet in het Allianz Stadium, waar Juve de bekerwedstrijd tegen SPAL met 4-0 won. Trainer Andrea Pirlo had de aanvaller vrijaf gegeven.