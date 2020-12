Cristiano on fire: Ronaldo gidst Juventus met twee goals naar simpele zege bij Parma

Serie A Mertens minstens drietal weken out, Rode Duivel revali­deert in kerstperio­de in België

17 december Akelig beeld gisteren in de Italiaanse topper tussen Inter en Napoli: Dries Mertens die kermend van de pijn op de grond bleef liggen na amper een kwartier wedstrijd. De Rode Duivel is minstens een drietal weken out met een enkelverstuiking.