Coronagate bij Lazio? Politie onderzoekt stalen Immobile & co, club riskeert zware straffen

Serie ALazio kon in de Serie A in extremis een puntje redden in de topper tegen Juve (1-1), maar extrasportief zit de Romeinse club wel in de rats. De Italiaanse voetbalbond en politie onderzoeken bij Lazio mogelijke fraude van coronastalen: mochten Immobile, Leiva en Strakosha begin november wel spelen op Torino?

Het Italiaanse persagentschap Ansa maakte gewag van een inval op het trainingscentrum van Lazio en in het testlab in Avellino om bewijsmateriaal te verzamelen. Het onderzoek spitst zich toe op de drie genoemde spelers. Zij hadden intern twee keer negatief getest voor de match tegen Torino op zondag 1 november, en topschutter Immobile maakte als invaller in het slot het verschil (3-4). Maar in de Champions League-matchen voor én na Torino op Club Brugge (1-1) en Zenit (1-1) stond het trio niet op het blad wegens positieve coronatesten.

Volgens Italiaanse bronnen zouden dezelfde stalen die in Avellino negatief bleken, op de Biomedische Campus in Rome wel een positief resultaat gegeven hebben. De Campus lichtte de overheid in, waardoor de drie spelers zaterdag in quarantaine moesten. Lazio verweert zich door te stellen dat de bewuste testen in Avellino "vals positief" waren en dat ze zo op Torino mochten spelen.

Op Juventus gisteren bleven ze wel aan de kant. Lazio haalde diep in blessuretijd via Caicedo nog een puntje, na de voorsprong van de bezoekers via Ronaldo op het kwartier. Intussen moet Lazio bang het gerechtelijk onderzoek afwachten. Voorzitter Claudio Lolito en sportarts Ivo Pulcini zijn al ondervraagd. Mocht Lazio geknoeid hebben met testresultaten tegen het gezondheidsprotocol in, dan riskeert de Romeinse club fikse boetes of puntenaftrek, tot zelfs een degradatie.