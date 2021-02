Coaches zetten de boel op scherp richting Milanese derby: “Lukaku of Ibrahimovic? Altijd Ibra!”

Serie AStefano Pioli en Antonio Conte, de coaches van AC Milan en Inter, hebben vandaag hun licht laten schijnen over de derby van morgen. “Het wordt in elk geval een atypische editie.”

Uiteraard ging het op beide persconferenties ook over Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic. De spitsen kregen het tijdens de vorige derby stevig aan de stok en daar mochten beide coaches hun zegje nog eens over doen. Pioli kreeg de vraag wie van de twee spitsen hij verkiest. Niet geheel verrassend koos de Italiaan voor ‘Ibra’, maar dat zei hij wel zeer overtuigd.

“Kiezen tussen Lukaku en Ibra? Altijd Ibra! Daar twijfel ik geen moment over”, aldus Pioli in bovenstaande video. “Uiteraard heb ik ook respect voor Lukaku. Hij heeft getoond dat hij een goeie speler is. Maar als ik moet kiezen, dan zal ik altijd voor Ibra gaan.”

Twee moeilijke matchen

In de Serie A heeft Inter na 22 speeldagen een puntje meer dan de stadsrivaal. Milan doet het beter dan verwacht, maar had het de voorbije twee matchen wel lastig. Pioli zag zo’n ploeg verliezen tegen Spezia en gelijkspelen tegen Rode Ster in de Europa League.

“De voorbije twee matchen hebben we niet de kwaliteit getoond die we gewoonlijk tonen", gaf Pioli toe. “Technisch was het niet goed en ook de balcirculatie was matig. Bovendien waren we verdedigend niet zo stevig als anders. Dat gold voor de volledige ploeg niet, niet voor één of enkele spelers.”

Pioli heeft er wel vertrouwen in dat het tegen Inter weer vlotter zal lopen. “’t Is al lang geleden dat we nog eens een derby als deze gehad hebben. Beide ploegen doen mee aan de kop van het klassement. Wij zijn gefocust en gebrand op een goed resultaat.”

Conte: “Hoe je Zlatan afstopt? Als ploeg”

Tijdens de persconferentie van Conte viel de naam Ibrahimovic uiteraard ook. De Italiaan toonde veel respect. “Hoe je hem kan afstoppen? Als team”, sprak Conte eerder vandaag. “Je mag vooral geen fouten maken als hij in de buurt is - we hebben het over een zeer sterke speler. Hij is zeer belangrijk voor AC Milan, ook tegen ons. Hij scoorde in de vorige matchen.”

Iemand in de zaal wilde ook nog weten of Conte aan Lukaku toestemming zou geven om naar het Festival van San Remo te gaan. Ibrahimovic is daar een vaste gast. “Ach, morgen zal er gezongen worden in San Siro”, antwoordde Conte gevat, waarna ook hij sprak over een atypische derby.

“Beide ploegen staan bovenaan de Serie A, wat toch voor extra pigment zorgt. Veel mensen dachten dat wij met een achterstand aan de match zouden beginnen, omdat we moeilijke wedstrijden hadden tegen Fiorentina en Lazio. En Milan speelde daarentegen tegen Crotone en Spezia. Maar toch staan we op kop. Elke week kan het veranderen en ik denk vooral dat de stad Milaan blij mag zijn met deze situatie.”

