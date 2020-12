Club-tegenstander Lazio gaat met drie punten aan haal in Spezia

Serie A Inter en Cagliari vinden geen akkoord over Nainggolan

6 oktober Geen terugkeer naar Cagliari voor Radja Nainggolan. Inter en Cagliari raakten er onderling niet uit. Nainggolan was persoonlijk rond met de club waar hij vorig jaar op huurbasis aan de slag was en drong aan op een transfer. Uiteindelijk kon Cagliari niet betalen wat Inter vroeg - circa 12 miljoen euro. Een domper voor Nainggolan. Hij is bij Inter vijfde of zesde keuze op het middenveld. Conte wil hem wel kansen geven, maar kan hem onvoldoende speelminuten beloven. Nainggolan besliste vorige week om te pushen voor een transfer, ondanks speelminuten in de eerste wedstrijd tegen Fiorentina. De ex-Rode Duivel brak destijds door bij Cagliari. Vorig jaar speelde hij op huurbasis op Sardinië, om zijn zieke vrouw bij te staan.