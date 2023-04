Ciro Immobile crasht met wagen tegen tram, Lazio-spits en dochtertje blijven als bij wonder ongedeerd

“Gelukkig ben ik in orde, alleen mijn arm doet een beetje pijn,” zo vertelde Immobile aan ‘La Gazzetta dello Sport’. Volgens de Italiaanse sportkrant raakte alleen de bestuurder van de tram gewond. Enkele passagiers van de tram werden ook naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek, zo meldde het persbureau Ansa. De politie gaf nog geen details vrij over hoe het ongeluk is gebeurd. In de Italiaanse media circuleren wel al beelden van de gebroken voorkant van de auto en de tram, die als gevolg van de botsing ontspoorde.