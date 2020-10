Ciao Enzo: AS Roma-legende Francesco Totti verliest zijn vader aan de gevolgen van corona

Serie A Inter ontkent geruchten rond Messi en zet deur op een kier voor Nainggolan: “Sluit niet uit dat hij blijft”

1 september Krijgen we binnenkort niet één, maar twee Belgen bij Inter? De sportief directeur van Inter, Piero Ausilio, heeft z’n zegje gedaan over de transfergeruchten die heersen in Milaan. Over Messi, maar ook over Radja Nainggolan (33). Ausilio sluit een terugkeer van ‘Il Ninja’ niet uit, maar: “Er zijn regels.”