Christian Eriksen ondergaat volgende maand check-up voor voetbaltoekomst

Eriksen vertoeft momenteel samen met zijn familie in Milaan, waar hij onder contract staat bij Inter. La Gazzetta schrijft dat hij over enkele dagen naar Odense in zijn thuisland vertrekt. Daar staan ook medische onderzoeken gepland bij de Deense cardiologen die Eriksen behandelden na zijn hartfalen in het EK-duel Denemarken - Finland (0-1) in juni. Zo kreeg hij een inwendige defibrillator ingepland die bij hartritmestoornissen met een schok kan ingrijpen.

De check-up door de Deense cardiologen, die in nauw contact met de artsen van Inter Milan staan, zou Eriksen meer duidelijkheid moeten geven of hij weer kan starten met individuele trainingen zoals fietsen en lopen. Of hij nog in Italië als prof mag spelen is hoogst onzeker. In de Serie A is het reglementair verboden te voetballen met een defibrillator. Mogelijk kan Eriksen wel in zijn thuisland of in een ander competitieland weer aan de slag.