“Christian Eriksen is geen speler meer van Inter: Italiaanse topclub en Deen in onderling overleg uit elkaar”

Maar de autoriteiten in Italië stonden onder deze omstandigheden niet toe dat hij voor zijn club Inter uitkwam. Met zo’n defibrillator mag niet gespeeld worden in de Serie A. De middenvelder woont ook weer in Denemarken en trainde al mee met zijn ex-club Odense Boldklub (OB), buiten het zicht van belangstellenden.

Eriksen voetbalde bij Odense tot hij in 2008 overstapte naar Ajax. In 2013 nam Tottenham Hotspur hem over, zes jaar later ondertekende hij een contract bij Inter. Die club, die bijna twee jaar geleden 27 miljoen euro voor hem betaalde, gaf eerder al aan dat ze bereid was om Eriksen te laten vertrekken. En het akkoord lijkt nu dus een feit.