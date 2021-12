Christian Eriksen en Inter gaan in onderling overleg uit elkaar

Maar de autoriteiten in Italië stonden onder deze omstandigheden niet toe dat hij voor zijn club Inter uitkwam. Met zo’n defibrillator mag niet gespeeld worden in de Serie A. De middenvelder woont ook weer in Denemarken en trainde al mee met zijn ex-club Odense Boldklub (OB), buiten het zicht van belangstellenden.

“Het liefdesverhaal tussen Eriksen en Inter duurde uiteindelijk 689 dagen”, schreef La Gazzetta dello Sport eerder vandaag. “Het was net een rit op een achtbaan: onverwachte afdalingen, plotselinge stijgingen en dan die laatste ondenkbare stop. De samenwerking werd gisteren stopgezet tijdens een besloten ontmoeting op het hoofdkantoor van Inter tussen de Deen, die voor de gelegenheid naar Milaan kwam met zijn zaakwaarnemer, Inter-topman Beppe Marotta en de advocaat van de club.” In de namiddag werd het nieuws officieel bevestigd.

Eriksen voetbalde bij Odense tot hij in 2008 overstapte naar Ajax. In 2013 nam Tottenham Hotspur hem over, zes jaar later ondertekende hij een contract bij Inter. Die club, die bijna twee jaar geleden 27 miljoen euro voor hem betaalde, gaf eerder al aan dat ze bereid was om Eriksen te laten vertrekken.