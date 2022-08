“Charles is aan het groeien”: Milan-coach Pioli tevreden over invalbeurt van De Ketelaere

“Charles is aan het groeien”, sprak Milan-coach Stefano Pioli na de match over ‘CDK’. “Hij werkt op hetzelfde niveau als zijn ploeggenoten. Hij is nieuw, dus moet hij zijn teammaats leren kennen. De manier waarop we spelen vereist een goede verstandhouding. Maar hij is een speler met veel kwaliteiten en kan een bal onder druk bijhouden. Ik vond het goed. Hij zal ons nog veel plezier bezorgen. Of hij tegen Bologna (zaterdag, red.) speelt? Dat kan ik nog niet zeggen. De komende zes à zeven wedstrijden zullen we om de drie dagen moeten spelen. Iedereen zal kansen krijgen.”