Champagne mag koud voor Lukaku en co: ook Inter kan zondag kampioen zijn

Serie AHet titelfeest van Inter kan voor zondagmiddag zijn na 0-2 winst bij Crotone. Een argument dat wel eens tegen Romelu Lukaku wordt gebruikt kan straks worden geschrapt. Met de Italiaanse Scudetto voegt hij een eerste grote prijs in het buitenland toe aan zijn palmares. Trofee waarin hij zelf een groot aandeel had.

Steven Zhang, de voorzitter van Inter, fluistert het iedereen in die het wil horen. Als er één speler komende zomer onverkoopbaar is bij Inter, dan wel Romelu Lukaku. Zijn man van 21 goals en sinds zaterdagavond 10 assists – hij legde de bal af voor de winninggoal van Eriksen.

Chelsea denkt aan ‘Big Rom’, als alternatief voor eerste keus Erling Haaland. Een van de grote makelaars in Engeland – niet die van Lukaku - fluisterde de intenties van ‘The Blues’ in bij Engelse journalisten. De entourage van de Duivel houdt zich op de vlakte, wegens niet actief op zoek naar een transfer voor zijn poulain. Lukaku voelt zich geweldig in Milaan. Voorlopig zit er geen ‘change of heart’ in de pijplijn.

Opvallend ook: in Italië geven de media amper ruchtbaarheid aan het transferverhaal. Het standpunt en de briefings van Inter zitten daar veel voor tussen. Met een lening van 250 miljoen euro, via een investeringsfonds, hoopt Inter zijn financiële problemen op te lossen. Dan hoeft er geen topspeler in de etalage. Chelsea moet eerst twee spitsen (Giroud, Abraham) zien te slijten voor het een transfer überhaupt mogelijk is. Het is wachten op de eerste concrete stappen. Op Stamford Bridge valt te horen dat zij er nog niet uit zijn wie de voorkeur uitdraagt.

Inter won met het kleinste verschil tegen Crotone, de rode lantaarn. Een match naar het beeld van de laatste weken. Inter strompelt naar de titel. Sinds eind februari wonnen de Nerazzurri geen enkel keer met meer dan één goal verschil.

De laatste vijf stonden noch Lautaro noch Lukaku aan het kanon. Voor het eerst in twee seizoenen. Beiden troffen tegen Crotone de paal. Lukaku zag nog een goal afgekeurd wegens voorafgaand buitenspel van Perisic. Pech.

Dat Inter kampioen wordt, is een zekerheid. Vraag is enkel nog wanneer. De club is virtueel kampioen. Als Atalanta zondag punten laat, mogen Lukaku en co. vieren.

Met rechtstreeks een voet in 42 procent van de goals was de Rode Duivel de drijvende kracht in de rush naar de titel. Geassisteerd door Lautaro, Hakimi, Barella, De Vrij en co.

Inter doorbreekt de hegemonie van Juventus, negen jaar op rij baas in de Serie A. Het wordt de eerste titel sinds 2010 – het trebleseizoen onder José Mourinho.

Lukaku duikt de geschiedenis in. Voor hem wordt het zijn eerste grote trofee in het buitenland.

Buiten het San Sirostadion kreeg hij afgelopen week een nieuwe muurschildering. Hij is het gezicht van de 19de titel, nog meer dan coach Antonio Conte, architect van ‘het historisch meesterwerk’. Hij won eerder al drie titels bij Juventus, een bij Chelsea en nu ook een bij Inter. Alleen in Europa wil het maar moeilijk lukken.

