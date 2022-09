CDK zal eerste Milanese derby niet snel vergeten: foutje bij tegengoal, maar hij én Milan herstellen zich. Italiaanse pers: “Hij trok geen konijn uit zijn hoed.”

BUITENLANDS VOETBAL Tripadvi­sor CDK. Sterren over de nieuwe trekpleis­ter van Milaan: “Hij is van puur kristal. Je moet hem alleen oppoetsen en beschermen” (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

De blinkende Madonnina heeft nog geen plaats moeten ruimen. Op de hoogste torenspits van de Duomo, dé toeristische attractie van Milaan, hebben ze nog geen gouden beeldje van Charles De Ketelaere neergezet. Toch zijn de voorlopige reviews over de nieuwe trekpleister van AC Milan overwegend lovend. Wereldkampioenen, Milan-legenden en oud-Serie A-sterren hebben allemaal hun zegje gedaan over ‘CDK’. Van Ronaldo, over Fabio Cannavaro en Dries Mertens tot Carlo Ancelotti. Lees hier op de dag van de Milanese derby de beoordelingen van prominenten in Italië. En laat vooral ook uw review na.

3 september