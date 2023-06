“Blijf maar fluiten. Mij zien, is jullie moment van het jaar”: zelfs tijdens emotioneel afscheid aan voetbal blijft Ibrahimovic zichzelf

Op z’n 41ste heeft Zlatan Ibrahimovic afscheid genomen van het voetbal. Tijdens een emotioneel eerbetoon aan de legendarische Zweedse spits brak ‘Ibra’ in San Siro in tranen uit. En toen de bezoekende fans van Hellas Verona hem tijdens z'n speech uitfloten, pakte hij nog even uit met een quote die alleen uit de mond van Zlatan kan en mag komen: “Blijf maar fluiten. Mij zien, is jullie moment van het jaar.”

Na afloop van AC Milan - Hellas Verona zat het er helemaal op voor Zlatan Ibrahimovic. Het einde van een 24 jaar lange carrière waarin hij controversieel maar vooral briljant was. En de laatste jaren steeds meer gekwetst, zoals het voorbij seizoen dat omwille van een knieblessure veelal aan hem voorbij ging. Vorig jaar ging hij nog onder het mes, nadat hij in zijn tweede periode bij AC Milan de rossoneri hun eerste scudetto in elf jaar had bezorgd.

“De eerste keer dat ik voor AC Milan speelde, bezorgde de club me blijdschap. De tweede keer, was dat liefde. Diep vanuit het hart wil ik jullie allemaal bedanken”, sprak Zlatan. “Jullie verwelkomden me met open armen en lieten me hier thuisvoelen. Ik zal voor de rest van mijn leven fan van AC Milan blijven. Nu is het tijd om afscheid te nemen van het voetbal, maar niet van jullie.” Moment dat de Milan-Belgen Saelemaekers, De Ketelaere, Origi en Vranckx niet snel zullen vergeten. Die eerste, ingevallen in minuut 84, was nog goed voor de assist voor de tweede goal van Leão in de 3-1-zege. De Ketelaere was in minuut 70 op het veld gekomen, Origi en Vranckx kwam niet van de bank.

Langs de zijlijn stonden Milan-trainer Stefano Pioli en zijn spelers, allen in shirts met de naam Ibrahimovic en zijn rugnummer 11 op, er beteuterd bij. Vooral middenvelder Sandro Tonali had het zichtbaar moeilijk. In de Curva Nord las je op een grote tifo: ‘Godbye’, refererend aan zijn bijnaam van God. Van AC Milan mocht Zlatan een shirt in ontvangst nemen, waarop zelfs de altijd immer coole Zweed het niet droog hield.

In 1999 kwam Ibrahimovic bij Malmo aan de oppervlakte, waarna het naar Ajax ging. In Amsterdam werd hij groot, zoals het rijtje van clubs waarvoor hij vervolgens uitkwam: Juventus, FC Barcelona, Inter, twee keer AC MIlan, PSG, Manchester United. Hij voetbalde ook in Amerika bij LA Galaxy. In totaal scoorde Zlatan in zijn clubcarrière 493 goals in 819 wedstrijden en won hij maar liefst 34 trofeeën.

Voor de Zweedse nationale ploeg kroonde hij zich tot all time-topschutter met 62 goals in 122 matchen. Zlatan was erbij op zes grote eindtoernooien en werd twaalf keer verkozen tot Zweeds Speler van het Jaar. Als geen ander wist Ibrahimovic de schijnwerpers op zich te zetten. Zo verwees hij geregeld naar zichzelf als een leeuw en maakte hij zich de uitspraak ‘Dare to Zlatan’ eigen. Vraag dat laatste maar aan Pep Guardiola, de coach die het aandurfde hem in Barcelona geregeld op de bank te zetten.

