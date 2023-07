Bij Chelsea moet hij zich vandaag melden bij de beloften, maar eerst deelde Lukaku nog opvallende video met passage in... Neerpede

Romelu Lukaku (30) meldt zich vandaag bij Chelsea, waar hij de komende dagen mee zal trainen met de beloften. De hoofdmacht van The Blues is al weg op Amerikaanse tournee. Waar zijn toekomst ligt, is onduidelijk. Wat wél vaststaat, is dat de Rode Duivel weinig zieltjes wint met zijn laatste transfersoap. Intussen deelde Lukaku foto’s en een uitgebreide video van zijn voorbije vakantie. Opvallend: Lukaku ging recent joggen in... het park van Neerpede.

Wat wordt de volgende bestemming van Romelu Lukaku? Via Instagram valt alleszins af te leiden dat de Rode Duivel zich recent niet in Londen of Turijn, maar wel in Brussel bevond. ‘Big Rom’ deelde enkele kiekjes in zijn auto en met vrienden, maar ook van een jogging in het park van Neerpede - vlak bij het stadion van Anderlecht. “La fin” - “het einde” - staat er ietwat mysterieus te lezen bij de foto’s. Lukaku deelde iets daarvoor ook al een lange video van zijn vakantieperiode. Onder meer Bert Driesen, zijn vaste kinesist bij de Rode Duivels, en oudste zoontje Romeo (4) zijn te herkennen.

Juve-supporters protesteren

“Wij willen Lukaku niet!” De boodschap van de supporters van Juventus is duidelijk. Samengetroept aan het Juventus Training Center in Vinovo, even ten zuidwesten van Turijn, laten de fans van de ‘Bianconeri’ weten dat ze alles behalve gelukkig zijn met de eventuele komst van de ex-spits van Inter. Mocht het toch tot een akkoord komen tussen Chelsea en Juventus, zal de spits dus nog eerst de aversie van de fans moeten omkeren. De ‘Oude Dame’ zou bereid zijn 40 miljoen euro neer te tellen voor Lukaku, die nog een contract tot 2026 heeft in Londen.

Ex-Chelseaspeler Leboeuf: “Zijn carrière is grote puinhoop”

In de Engelse pers laten ze ondertussen niet na wat wild in de richting van Lukaku te trappen. Enter Frank Leboeuf, die zich met Frankrijk tot zowel Europees als wereldkampioen kroonde. 201 matchen in het shirt van Chelsea, waarmee hij twee keer de FA Cup en de vroegere Europacup II won. De gewezen verdediger snapt de beweegreden van Lukaku niet altijd en vergelijkt zijn carrière zelfs met “een grote puinhoop”. Leboeuf: “Er zit geen logica in. Waarom laat hij Inter nu plots vallen? Kijk, Lukaku is een speler die ik hoog in mijn achting heb staan. Een toffe kerel. Als voetballer kennen we ook zijn zwakke punten. Dat zagen we het voorbije seizoen en het jaar ervoor." Nadat Lukaku’s terugkeer naar Chelsea op een flop uitdraaide twee jaar geleden, beleefde hij bij Inter vorig seizoen ook geen topjaar.

Leboeuf hoopt dat Lukaku straks de juiste keuze maakt, maar vreest ervoor. “Hij moet veranderen: meer consistent worden en harder werken. Nu gaan vele clubs twee keer nadenken voor ze hun geld op Lukaku gaan zetten: je bent er niet zeker van dat het een goeie investering is. Ik hoop echt dat hij nog een goede club vindt. En dan zullen de waarheden en leugens over wat er nu speelt wel naar boven komen. Want ik denk echt dat sommige mensen leugens verkopen in dit dossier of niet zeggen wat ze echt voelen.”

“Misschien had Lukaku geen vijf, maar tien keer ‘mai’ moeten zeggen opdat we zijn gedachten écht kunnen lezen. Frank Leboeuf

Om dan met een kwinkslag te verwijzen naar de vijf keer dat Lukaku ‘mai’ zei in dat beruchte interview met Sky Italia, waarin hij als speler van Chelsea in december 2021 zijn liefde aan Inter verklaarde en zei dat hij ‘nooit’ voor Juventus of AC Milan zou kiezen. Net die eerste club zou nu Lukaku’s prioriteit zijn. Leboeuf: “Misschien had Lukaku geen vijf, maar tien keer ‘mai’ moeten zeggen opdat we zijn gedachten écht kunnen lezen.”

Ook voor Juventus is Lukaku een stevige optie. Coach Massimo Allegri heeft begin deze week bij zijn clubleiding aangedrongen op de komst van Lukaku. Technisch directeur Cristiano Giuntoli is woensdag in Londen geweest om bij Chelsea te polsen. Ook Lukaku zelf wordt het hof gemaakt en hij heeft de deur niet dichtgegooid. ‘Big Rom’ weet dat hij bij Juve zo’n 12,5 miljoen euro per jaar kan verdienen, al deed de club uit Turijn enkel mondeling een intentie tot bod. Juve heeft Lukaku daarbij gevraagd te wachten met zijn beslissing. Het moet eerst een oplossing vinden voor Dusan Vlahovic. Ook het Saoedische Al-Hilal is nog niet uit de race. Afwachten dus.

