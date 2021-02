Beloftevolle Belgische middenvelder Koni De Winter verlengt contract bij Juventus

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Koni De Winter (18) heeft zopas zijn contract bij het grote Juventus verlengd tot 2024. Momenteel speelt De Winter bij de U19, maar hij zal ook vaker gaan aansluiten bij de U23 van Juve. Daar kan onze landgenoot werken aan zijn fysieke spel en de aansluiting zoeken bij het eerste elftal.

Pavel Nedved en hoofdcoach Andrea Pirlo volgen de 18-jarige Belg nauw op. In oktober werd De Winter voor het eerst geselecteerd voor de hoofdmacht van de Italiaanse landskampioen. De achttienjarige jeugdinternational werd in 2018 door Juventus overgenomen van Zulte Waregem en stond op de B-lijst voor de Champions League. De Winter profiteerde toen van de afwezigheid van verdedigers Alex Sandro, Matthijs de Ligt en Giorgio Chiellini om een plek te bemachtigen in de selectie, tegen Barcelona dan nog.

De ‘Oude Dame’ is al van kindsbeen af de favoriete club van de controlerende middenvelder die ook zijn streng strekt in de defensie. “Maar dit is een puur sportieve keuze”, vertelde De Winter toen hij twee jaar geleden aan zijn avontuur begon. “Het wordt zwaar, maar ik heb er zin in.” Hij wilde stappen vooruit zetten en zag bij Juventus meer doorgroeimogelijkheden dan bij Essevee. De Winter is een technisch vaardige speler die altijd voor de voetballende optie kiest. Trainen deed hij al geregeld met de eerste ploeg van Juve. De Winter is na Daouda Peeters de tweede Belg ooit die de selectie haalde van Juve.

