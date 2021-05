Atalanta speelt gelijk bij Sassuolo na knotsgekke partij, Inter is kampioen!

De opdracht was duidelijk. Atalanta moest winnen, alleen dan was Inter nog niet zeker van de landstitel. Niet dat iemand er nog over twijfelt dat Romelu Lukaku straks z’n eerste nationale beker mag optillen. Bij winst kwam Atalanta op 11 punten van Inter, met nog 4 wedstrijden te spelen.

Wat er na de pauze allemaal gebeurde op dat voetbalveld in Sassuolo, is haast ongezien. Na vijf minuten ging de bal al op de stip na een goedkope penaltyfout, Berardi nam het geschenk in dank aan. Daarna ging het 40 minuten over en weer. Hateboer faalde oog in oog met doelman Consigli, Locatelli zag aan de overkant de 2-1 afgekeurd. Marlon kreeg daarna z'n tweede geel onder de neus geduwd, Atalanta kreeg op hun beurt een strafschop. Muriel achter de bal, maar die miste. Net voor hij de herneming binnen kon duwen, struikelde de spits van Atalanta. Alsof er nog niet genoeg drama was. In het absolute slot keerde een Sassuolo-verdediger nog een wanhoopspoging van de doellijn. Het mocht niet zijn voor Atalanta.