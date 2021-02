Altijd dubbelchecken: Ronaldo treft de lat en grijpt dan zelf naar het horloge van de ref om te zien of bal over de lijn was

Juventus blijft zich moeien in de titelstrijd. De Oude Dame won zaterdagavond met 2-0 van AS Roma en volgt nu op vijf punten van leider Inter, mét een wedstrijd minder. Cristiano Ronaldo had opnieuw zijn aandeel in de zege, hij zorgde voor de openingsgoal. Een eigen doelpunt van Ibanez stelde de zege in de tweede helft veilig.

Opvallender was een fase halfweg de eerste helft. Ronaldo haalt snoeihard uit in een poging zijn tweede van de avond te maken, maar de bal spat uiteen op de dwarsligger en botst terug het veld in. Geen doelpunt, maar daar was de Portugees toch niet helemaal van overtuigd. Ronaldo wilde zelf checken of die bal niet over de lijn was en zocht het horloge van scheidsrechter Daniele Orsato op. Die maakt hem al snel duidelijk dat z'n horloge geen signaal gegeven had. Voor alle zekerheid checkt Ronaldo zelf even.