"Als Lukaku Inter aan 20ste titel helpt, wordt hij weer onsterfelijk”: Italiaanse journalisten kaderen opvallend initiatief van ultra’s

Een jaar na zijn transfer naar Chelsea keert Lukaku terug naar de club waar hij zijn hart verloren heeft . Terug naar de plek waar hij koning werd ook. Maar als het van een deel van de harde kern afhangt, zal de 29-jarige Rode Duivel zich serieus moeten bewijzen alvorens hij opnieuw het aanzien geniet van weleer. In een statement op Instagram doet De Curva Nord - een groep ultra’s die banden heeft met extreemrechts - een opvallende oproep. Dat de aanhang niet meteen kwijlend achter ‘Big Rom’ moet aanlopen. Want het “verraad” is nog niet vergeten.

Zweet en nederigheid

“De Curva Nord steunt Inter en zal geen bezwaar maken tegen zijn komst (ondanks zijn gedrag van afgelopen zomer). Toch mag niemand hem verwelkomen met sjaals of spandoeken die van onze groep Curva zijn. Alles wat in de toekomst voor hem zal worden gedaan, zal hij op het veld met nederigheid en zweet moeten verdienen. Hij werd hier behandeld als een koning, nu is hij een speler zoals er zovelen zijn. Laten we duidelijk zijn: we zullen nooit tegen hem juichen. Maar laten we ook niet in de tegenovergestelde val trappen door hem direct al kwijlend achterna te lopen. (...) We hebben kennis genomen van het verraad van Lukaku (zijn transfer naar Chelsea vorige zomer, red.) en waren erg overstuur. We kunnen deze zaken na verloop van tijd vergeven, maar niet vergeten.”