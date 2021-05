“Als Lukaku geen leider is, bestaan er geen in het voetbal”: lyrische Italiaanse pers ziet ‘Big Rom’ als exponent van titel Inter

“Met Romelu zingen en dansen we”, opent de Gazzetta dello Sport haar puntenstukje over Lukaku, die voor zijn topseizoen een 9 op 10 krijgt van de krant. Dat dansen en zingen zagen we gisteren overigens ook letterlijk in de straten van Milaan, toen een uitzinnige ‘Big Rom’ door de stad reed in open dak. “Lukaku is er dit seizoen altijd geweest”, gaat de Gazzetta verder. “In moeilijke tijden redde hij zijn team met goals en assists (21 goals en 8 assists, red.). Onmogelijk te stoppen door tegenstanders. Maar er is meer: Lukaku is een echte leider. Na de straffe comeback tegen Torino (4-2) in november schreeuwde hij publiekelijk tegen zijn team: ‘We zijn geen geweldig team, zo werkt het niet’. De wedstrijd nadien, de 0-3-zege bij Sassuolo, wordt vandaag gezien als hét keerpunt van dit Inter. Als Lukaku geen leider is, dan bestaan er geen leiders in het voetbal.”