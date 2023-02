AC Milan kan eindelijk nog eens winnen, De Ketelaere moet tevreden zijn met een korte invalbeurt

Serie A 116.000 euro per baltoets: en of Romelu Lukaku’s krediet­waar­dig­heid bij Inter klappen blijft krijgen

Zijn trainer sust een ongeruste eigenaar: “Nog even geduld”. De terugkeer van Romelu Lukaku (29) bij Inter verloopt zoals de laatste hit van The Beatles - via een lange kronkelweg. De kosten-batenanalyse van een huurling in Milaan. Rekent u met ons mee: zijn de dieprode financiële cijfers het enige resultaat waarop ‘Big Rom’ voorlopig weegt?

30 januari