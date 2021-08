AC Milan en Saelemaekers starten seizoen met winst tegen Sampdoria

Geen onvergetelijke partij van onze landgenoot, die als rechterwinger aantrad in de 4-2-3-1 van Milan, in steun van diepe spits Giroud. Saelemaekers kwam weinig in het stuk voor, zijn zeldzame crosses bereikten de Franse aanvaller geen enkele keer. Na 80 minuten ging onze landgenoot naar de kant, hij werd vervangen door Europees kampioen Alessandro Florenzi, die z’n debuut maakte voor Milan. Dat was al na 9 minuten op voorsprong gekomen via Diaz, aan die vroege 0-1 veranderde niets meer, ook al kon Sampdoria dreigde enkele keren via Damsgaard en Quagliarella, maar kwam niet tot scoren.