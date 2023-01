AC Malaise: hoe de Belgen mee kopje-onder gaan in het rode deel van Milaan

Serie A Juventus moet liefst 15 punten inleveren in Serie A na fraude rond transfer­waar­den van spelers

Juventus moet maar liefst 15 punten inleveren in de Serie A. De club uit Turijn zou in het verleden niet eerlijk zijn geweest over transferwaarden van spelers. Juve gaat wel in beroep tegen de beslissing.

21 januari