Aanvoerder Mertens scoort opnieuw, maar ziet Napoli toch leidersplaats verliezen na nederlaag tegen Atalanta

Serie A Big Rom moet tijdelijk inleveren: noodlij­dend Inter vraagt spelers om twee maandlonen te laten vallen

Big Rom moet tijdelijk inleveren. Inter-voorzitter Steven Zhang heeft spelers en staf in een groepsgesprek gevraagd of ze het zien zitten om twee maanden loon te laten vallen om de club de nodige financiële ademruimte te geven. Ze kregen enkele dagen bedenktijd. Lukaku is bij Inter grootverdiener met een jaarloon dat tussen 7,5 en 9 miljoen euro netto bedraagt.

11 mei