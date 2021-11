“Mijn partner wil een open relatie, maar werkt dat wel?” Seksuoloog Wim Slabbinck over monogamie

Mijn partner en ik hebben nog amper seks. Hoe gaan we hiermee om? Seksuoloog Wim Slabbinck weet raad

In een nieuwe videoreeks geeft seksuoloog Wim Slabbinck elke week advies rond thema’s waar veel koppels zich vragen over stellen. In deze eerste aflevering legt Slabbinck uit wat je kan doen wanneer er sleur in je relatie sluipt. Wat als jij en je partner amper nog seks hebben? “Heel belangrijk is dat je je realiseert dat hoe jij verlangt niet is hoe jouw partner verlangt”, legt Slabbinck uit.

11 november